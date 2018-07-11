Число жертв наводнения в Японии достигло 176 человек

ТОКИО, 11 июл — РИА Новости, Ксения Нака. По данным правительства Японии, от наводнения в юго-западных и центральных районах Японии погибли 176 человек, трое находятся в критическом состоянии, без вести пропавшими числятся девять человек.

"По данным к этому часу, погибли 176 человек, в состоянии остановки сердца и легких находятся три человека, пропавшими без вести (официально – ред.) числятся девять человек. На месте бедствия сейчас работают 75 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны. Задействованы 83 вертолета. По прогнозам, в пострадавших районах возможны кратковременные грозы, но даже если дождя нет, необходимо соблюдать предельную осторожность, так как по-прежнему высока опасность оползней", — сказал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио.

В то же время, по данным телекомпании NHK, число погибших составляет 162, а тех, чье местонахождение пока не удалось установить – 56 человек.

В пострадавших районах не работают магазины. При эвакуационных пунктах открыты точки выдачи гуманитарной помощи. Открыт также и прием волонтеров. Сейчас без воды остаются 255 тысяч домохозяйств. В условиях 35-градусной жары это становится одной из самых серьезных проблем на местах.

В пострадавшие районы в среду вылетел премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Ранее он отменил зарубежное турне для того, чтобы все силы направить на решение проблем в пострадавших от стихийного бедствия районах. В то же время критики считают, что его действиями в значительной степени руководит желание сделать себе имидж за полтора месяца до перевыборов нового главы партии. Процентное соотношение тех, кто поддерживает его кабинет, на прошлой неделе впервые за несколько месяцев оказалось выше его противников не в последнюю очередь за счет активных действий по ликвидации последствий стихийного бедствия.

В конце прошлой недели ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии, что привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории.