Число жертв наводнения в Японии достигло 176 человек

ТОКИО, 11 июл — РИА Новости, Ксения Нака. По данным правительства Японии, от наводнения в юго-западных и центральных районах Японии погибли 176 человек, трое находятся в критическом состоянии, без вести пропавшими числятся девять человек.
"По данным к этому часу, погибли 176 человек, в состоянии остановки сердца и легких находятся три человека, пропавшими без вести (официально – ред.) числятся девять человек. На месте бедствия сейчас работают 75 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны. Задействованы 83 вертолета. По прогнозам, в пострадавших районах возможны кратковременные грозы, но даже если дождя нет, необходимо соблюдать предельную осторожность, так как по-прежнему высока опасность оползней", — сказал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио.
В то же время, по данным телекомпании NHK, число погибших составляет 162, а тех, чье местонахождение пока не удалось установить – 56 человек.
В пострадавших районах не работают магазины. При эвакуационных пунктах открыты точки выдачи гуманитарной помощи. Открыт также и прием волонтеров. Сейчас без воды остаются 255 тысяч домохозяйств. В условиях 35-градусной жары это становится одной из самых серьезных проблем на местах.
В конце прошлой недели ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии, что привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории.