Умерла "самая уродливая собака в мире"

Английский бульдог по кличке Жа Жа во время конкурса Самая уродливая собака мира. Архивное фото

Английский бульдог по кличке Жа Жа во время конкурса Самая уродливая собака мира. Архивное фото

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Английский бульдог по кличке Жа Жа, ставший в прошлом месяце победителем конкурса "Самая уродливая собака в мире", умер, сообщает Fox News.

По словам владелицы собаки Меган Брейнард, девятилетий бульдог умер во сне.

Конкурс "Самая уродливая собака в мире" прошел в Калифорнии 23 июня. В нем приняли участие более десяти конкурсантов разных возрастов и размеров. Собаки "сражались" за приз в размере 1,5 тысячи долларов и поездку в Нью-Йорк.

Этот конкурс проходит в городе Петалума каждый год. Судьи учитывают не только внешность, но и "личность" собак.