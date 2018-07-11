Город в Мексике лишился бейсбола из-за столкновений армии и наркокартелей

МЕХИКО, 11 июл – РИА Новости. Волна столкновений между военными и наркокартелями, произошедшая в городе Нуэво-Ларедо в мексиканском штате Тамаулипас, оставила любителей бейсбола без матчей любимых команд.

Нуэво-Ларедо в понедельник захлестнула серия столкновений между подразделениями мексиканской армии и бандитами из наркокартелей. Как минимум пять человек были ранены. В Сети опубликованы видео, как люди падали на пол и на землю при звуках автоматных очередей. Стрельба произошла даже в районе крупного торгового центра, заполненного посетителями.

Как сообщает Мексиканская лига бейсбола, ее руководством было принято решение отложить начало серии встреч между командами Diablos Rojos del Mexico (Красные дьяволы Мексики) и Tecolotes (Сычи), которое было запланировано на вторник. Это сделано для обеспечения безопасности игроков и зрителей.

Игры должны были пройти в Нуэво-Ларедо на границе с США, но состоятся в итоге в самих США в среду и четверг.

Приграничный с США штат Тамаулипас является ареной противостояния нескольких наркокартелей в борьбе за контроль над поставками наркотиков в соседнюю страну.