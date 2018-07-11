Город в Мексике лишился бейсбола из-за столкновений армии и наркокартелей

МЕХИКО, 11 июл – РИА Новости. Волна столкновений между военными и наркокартелями, произошедшая в городе Нуэво-Ларедо в мексиканском штате Тамаулипас, оставила любителей бейсбола без матчей любимых команд.
Как сообщает Мексиканская лига бейсбола, ее руководством было принято решение отложить начало серии встреч между командами Diablos Rojos del Mexico (Красные дьяволы Мексики) и Tecolotes (Сычи), которое было запланировано на вторник. Это сделано для обеспечения безопасности игроков и зрителей.
Игры должны были пройти в Нуэво-Ларедо на границе с США, но состоятся в итоге в самих США в среду и четверг.
Приграничный с США штат Тамаулипас является ареной противостояния нескольких наркокартелей в борьбе за контроль над поставками наркотиков в соседнюю страну.