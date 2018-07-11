Порошенко пожелал Трампу вернуть Путина на "верный путь"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко желает, чтобы Дональд Трамп вернул российского президента Владимира Путина "на верный путь", сообщает пресс-служба главы государства, цитируя его статью в Financial Times.

По словам Порошенко, эта неделя является для Украины важной "во времена, когда перед ней возникают веские вызовы для безопасности и стабильности".

Президент напомнил, что неделя началась в понедельник с проходящего в Брюсселе саммита Украина-Евросоюз, затем будет саммит НАТО, где Украина также примет участие.

Порошенко заявил, что "украинская неделя" отправит мощный сигнал, который "услышат и в Брюсселе, и за его пределами — прежде всего, в Хельсинки", имея в виду предстоящую встречу Трампа с Путиным.

"Основываясь на нашем согласованном подходе ничего не делать касающегося Украины без Украины, я желаю господину Трампу успехов в его усилиях вернуть Путина на верный путь", — отметил Порошенко.

"Зная его, я уверен, что он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант и никогда им не будет", — добавил украинский лидер.

"Клоун в политике"

Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik прокомментировал слова Порошенко.

По его словам, украинский лидер "еще раз подтверждает свою славу "клоуна в политике", непрофессионального и идеологически узко мыслящего деятеля".

"О каком "верном пути" вообще может идти речь?" — сказал Матвейчев, пояснив, что подобное понимание может быть лишь в том случае, если кто-то заранее задал какие-то определенные рамки.

"Например, американцы указали Киеву некую цель, и Порошенко может соответствовать или не соответствовать этому направлению", — пояснил он.

По словам Матвейчева, такие люди, как Трамп и Путин, сами определяют цели в мировой политике, и для них "никто не указ".

"А "перевоспитывать" Путина совершенно бесполезно – это уже пытались делать, в том числе, прежние президенты США, но Путин всегда следовал и будет следовать прежде всего интересам России", – подчеркнул Матвейчев.

Встреча в Хельсинки

Президенты России и США планируют 16 июля провести встречу в Финляндии. Как сообщили в Кремле, Трамп и Путин обсудят перспективы развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Предстоящее мероприятие будет первой полноформатной встречей глав двух государств без привязки к международным саммитам.

Запад неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в дела Украины. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в преодолении Украиной политического и экономического кризиса.