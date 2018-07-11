Порошенко пожелал Трампу вернуть Путина на "верный путь"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко желает, чтобы Дональд Трамп вернул российского президента Владимира Путина "на верный путь", сообщает пресс-служба главы государства, цитируя его статью в Financial Times.
Президент напомнил, что неделя началась в понедельник с проходящего в Брюсселе саммита Украина-Евросоюз, затем будет саммит НАТО, где Украина также примет участие.
Порошенко заявил, что "украинская неделя" отправит мощный сигнал, который "услышат и в Брюсселе, и за его пределами — прежде всего, в Хельсинки", имея в виду предстоящую встречу Трампа с Путиным.
"Основываясь на нашем согласованном подходе ничего не делать касающегося Украины без Украины, я желаю господину Трампу успехов в его усилиях вернуть Путина на верный путь", — отметил Порошенко.
"Зная его, я уверен, что он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант и никогда им не будет", — добавил украинский лидер.
"Клоун в политике"
Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik прокомментировал слова Порошенко.
По его словам, украинский лидер "еще раз подтверждает свою славу "клоуна в политике", непрофессионального и идеологически узко мыслящего деятеля".
"Например, американцы указали Киеву некую цель, и Порошенко может соответствовать или не соответствовать этому направлению", — пояснил он.
По словам Матвейчева, такие люди, как Трамп и Путин, сами определяют цели в мировой политике, и для них "никто не указ".
"А "перевоспитывать" Путина совершенно бесполезно – это уже пытались делать, в том числе, прежние президенты США, но Путин всегда следовал и будет следовать прежде всего интересам России", – подчеркнул Матвейчев.
Встреча в Хельсинки
Президенты России и США планируют 16 июля провести встречу в Финляндии. Как сообщили в Кремле, Трамп и Путин обсудят перспективы развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
Предстоящее мероприятие будет первой полноформатной встречей глав двух государств без привязки к международным саммитам.
Запад неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в дела Украины. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в преодолении Украиной политического и экономического кризиса.