В Белом доме рассказали о планах по стратегии США в Афганистане

ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. США не намерены серьезным образом менять свою стратегию в Афганистане, принятую в 2017 году, заявили РИА Новости в пресс-службе Совета национальной безопасности (СНБ).

Вашингтон при этом рассчитывает, что его союзники увеличат военное присутствие в этой стране.

"Мы регулярно проводим изучение наших стратегий с точки зрения их эффективность и вносим необходимые коррективы для обеспечения максимально эффективного использования ресурсов США. Мы не планируем полного пересмотра нашей основной стратегии, как это было летом прошлого года", — сказал представитель СНБ.

Он добавил, что администрация США "по-прежнему привержена стратегии, основанной на конкретных условиях".

"За последний год страны НАТО и партнеры значительно увеличили свои взносы, и два новых партнера по операции присоединились к миссии НАТО. Тем не менее, мы ожидаем, что союзники и партнеры будут нести свою справедливую долю бремени в Афганистане, продолжая увеличивать контингент и финансовый взнос", — отметил он.

"Международное сообщество по-прежнему привержено оказанию поддержки афганским силам в их усилиях по урегулированию конфликта под руководством самих афганцев. "Талибан"* не может нас переждать. Нас обнадежило июньское прекращение огня, и мы поддерживаем афганское правительство в его усилиях по достижению политического урегулирования в целях прекращения войны", — отметил представитель СНБ.

О намерениях США изменить в ближайшие месяцы стратегию действий в Афганистане во вторник сообщило агентство Рейтер.

* Террористическая организация, запрещенная в России