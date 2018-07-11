Циклон "Берил" оставил без света десятки тысяч объектов в Доминикане

МЕХИКО, 11 июл – РИА Новости. Небольшие повреждения более 50 домов, эвакуацию жителей еще из 40 строений, а также приостановку подачи электричества 139 тысячам объектов вызвал обрушившийся на Доминиканскую республику тропический циклон "Берил".

Как сообщает кубинский портал Cubadebate, без подачи электроэнергии остались потребители в столице Санто-Доминго и городе Сан-Педро-де-Макорис. Также был отложен ряд международных рейсов в Доминикану.

Сейчас в трех провинциях Доминиканы объявлен "красный" уровень тревоги, еще в 10 — "желтый" и в девяти – "зеленый". Власти призывают население к осторожности, так как в ближайшие 24-36 часов ожидается продолжение ливней, электрических бурь и сильного ветра.