Украинский политик объяснил, почему ему стыдно за Порошенко

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко рассказал о стыде за то, что его страну представляет "увязший в коррупции" президент Петр Порошенко. Своим мнением политик поделился в эфире телеканала NewsOne.

По словам бывшего чиновника, со стороны европейских государств ни при одном из украинских президентов не звучали упреки в недостаточной борьбе с коррупцией, однако с нынешним лидером страны все поменялось.

"Мне стыдно, что ее (Украину. — Прим. ред.) представляет такой президент. Даже во времена Януковича, во времена Ющенко, Кучмы, Кравчука, при любом президенте на такого уровня саммите (саммит Украина-ЕС. — Прим. ред.) не звучало "А вы не создали до конца антикоррупционный суд", "Нужны поправки", "А вам надо усилить борьбу с коррупцией". И стоит президент Порошенко, и он обнимается-целуется, и он смеется и думает, что это не о нем. Стыдно, что нашу страну представляет человек, который увяз в коррупции", — заявил Гриценко.

Помимо этого, политик предположил, что в будущем Порошенко пойдет под суд.

"Я гарантирую, что президент Порошенко пойдет под суд. Там, где он нарушил закон, где его преступные действия или преступная бездеятельность создали тяжелые для страны последствия, то без ответственности он не уйдет никуда", — заключил политик.

Ранее Верховная Рада приняла закон, который даст старт созданию антикоррупционного суда, при этом сроки, когда соответствующее ведомство будет окончательно сформировано, неизвестны. Порошенко утверждал, что будет способствовать скорейшему созданию Высшего антикоррупционного суда. Образование ведомства является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита. Закон подписал президент, он был опубликован в официальной прессе и вступил в силу 15 июня.