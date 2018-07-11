США уничтожают преступные организации, занимающиеся нелегальной миграцией

Мигранты из Центральной Америки, ищущие убежища в США, на границе Мексики и США. Архивное фото

Мигранты из Центральной Америки, ищущие убежища в США, на границе Мексики и США. Архивное фото

МЕХИКО, 11 июл – РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила во вторник, что ее страна борется с преступными организациями, занимающимися доставкой нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки.

"Мы работаем над тем, чтобы разрушить преступные организации, которые способствуют нелегальной миграции", — приводит портал Prensa Libre заявление Нильсен после встречи с главами МИД Мексики, Гватемалы, Гондураса и замглавы МИД Сальвадора в гватемальской столице.

Она также пообещала продолжить работу по воссоединению семей мигрантов в США, в которых ранее дети были разлучены с родителями. В то же время Нильсен заметила, что такие семьи нелегальных мигрантов должны быть репатриированы как можно скорее.

Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более 2 тысяч детей. Вопрос о разлучении семей перерос в масштабный кризис.

Позднее американский президент Дональд Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов. В указе уточняется также, что правоохранительные органы "не должны задерживать всю семью, если существует опасение того, что задержание ребенка вместе с родителем представляет риск для малолетнего".

В конце июня федеральный суд в штате Калифорния постановил в течение 14 дней воссоединить родителей с детьми в возрасте до пяти лет и в течение 30 дней — в возрасте старше пяти лет. Данное решение не препятствует уголовному преследованию тех, кто нелегально пересек границу США.