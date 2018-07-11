БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, который возглавил ведомство в мае после смены власти в стране, впервые в среду встретится с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, встреча пройдет в Брюсселе по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, эксперты не ожидают прорывов в диалоге по карабахской теме, однако предполагают, что министры обсудят подготовку встречи на высшем уровне.
Как сообщили ранее в МИД Азербайджана, переговоры Мнацаканяна и Мамедъярова пройдут при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – от Российской Федерации, Стефан Висконти – от Франции и Эндрю Шофер – от США). Во встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. В армянском внешнеполитическом ведомстве указали, что переговоры пройдут по инициативе сопредседателей Минской группы.
Ожидания сторон
В понедельник президент Азербайджана заявил, что надеется на конструктивную позицию нового правительства Армении по урегулированию карабахского конфликта.
В свою очередь, глава армянского МИД, отвечая на вопрос о том, какова цель встречи, сказал, что это "сохранение динамики переговоров, вовлечение в переговоры".
Сенсаций не будет
Это будет первая встреча министров после того, как глава армянского МИД вступил в должность. В связи с этим политологи полагают, что во многом переговоры будут посвящены личному знакомству Мамедъярова и Мнацаканяна.
Отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать каких либо продвижений по карабахскому урегулированию, Скаков заявил: "Нет, никакого движения сейчас быть не может".
"Понятно, что на встрече могут обсуждаться условия будущей встречи Алиева и Пашиняна", — добавил он.
В свою очередь заместитель гендиректора Центра по изучению постсоветского пространства МГУ Александр Караваев также выразил мнение, что вряд ли переговоры дадут значимые результаты по теме нагорно-карабахского урегулирования.
В то же время эксперт согласился с тем, что главы внешнеполитических ведомств, вероятнее всего, коснутся подготовки встречи лидеров Азербайджана и Армении.
"Основная тема обсуждения, мне кажется, будет с этим связана. Нужно готовить встречу двух лидеров", — отметил политолог.
"Как мне кажется, они будут согласовывать ту повестку, которая будет обсуждаться на встрече лидеров, учитывая, что персонально и институционально в Армении прошли серьезные изменения. Полнотой исполнительной власти теперь обладает премьер. А со стороны Баку пока не слышно, готов ли президент Азербайджана встречаться с премьером (а не президентом – ред.) Армении", — сказал Караваев.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.