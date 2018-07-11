РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперты спрогнозировали итоги переговоров Еревана и Баку по Карабаху

01070
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКарабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха. Архивное фотоКарабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк

БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, который возглавил ведомство в мае после смены власти в стране, впервые в среду встретится с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, встреча пройдет в Брюсселе по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, эксперты не ожидают прорывов в диалоге по карабахской теме, однако предполагают, что министры обсудят подготовку встречи на высшем уровне.

Здание МИД России. Архивное фото
© РИА Новости
МИД России отреагировал на критику Азербайджана
Разговор министров пройдет на фоне участия азербайджанского и армянского лидеров Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в саммите НАТО 11-12 июля также в столице Бельгии. Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств будут сопровождать своих лидеров на саммите североатлантического альянса.

Как сообщили ранее в МИД Азербайджана, переговоры Мнацаканяна и Мамедъярова пройдут при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – от Российской Федерации, Стефан Висконти – от Франции и Эндрю Шофер – от США). Во встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. В армянском внешнеполитическом ведомстве указали, что переговоры пройдут по инициативе сопредседателей Минской группы.

Ожидания сторон

В понедельник президент Азербайджана заявил, что надеется на конструктивную позицию нового правительства Армении по урегулированию карабахского конфликта.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Алиев назвал условие решения карабахского конфликта
Азербайджанский лидер выразил надежду на то, что "новое правительство Армении не повторит ошибок прежнего, покажет конструктивную позицию по урегулированию карабахского конфликта". При этом Алиев заявил, что "базовая основа урегулирования конфликта заложена в резолюциях Совбеза ООН, которые требуют немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий".

В свою очередь, глава армянского МИД, отвечая на вопрос о том, какова цель встречи, сказал, что это "сохранение динамики переговоров, вовлечение в переговоры".

Сенсаций не будет

Это будет первая встреча министров после того, как глава армянского МИД вступил в должность. В связи с этим политологи полагают, что во многом переговоры будут посвящены личному знакомству Мамедъярова и Мнацаканяна.

Кандидат в премьер-министры, лидер партии Елк (Исход) Никол Пашинян на заседании в парламенте Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Пашинян рассказал, к чему приведет международное признание Карабаха
"Проведение этой встречи необходимо, потому что после смены министров надо просто познакомиться", — сказал РИА Новости координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать каких либо продвижений по карабахскому урегулированию, Скаков заявил: "Нет, никакого движения сейчас быть не может".

"Понятно, что на встрече могут обсуждаться условия будущей встречи Алиева и Пашиняна", — добавил он.

В свою очередь заместитель гендиректора Центра по изучению постсоветского пространства МГУ Александр Караваев также выразил мнение, что вряд ли переговоры дадут значимые результаты по теме нагорно-карабахского урегулирования.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Алиев назвал "возвращение" в Ереван целью Азербайджана
"Обе стороны ожидают взаимных уступок. Но пока до уступок далеко. Я в ходе этой встречи пока не ожидаю каких-либо встречных уступок. Ожидать крупного прорыва не приходится", — сказал РИА Новости Караваев.

В то же время эксперт согласился с тем, что главы внешнеполитических ведомств, вероятнее всего, коснутся подготовки встречи лидеров Азербайджана и Армении.

"Основная тема обсуждения, мне кажется, будет с этим связана. Нужно готовить встречу двух лидеров", — отметил политолог.

"Как мне кажется, они будут согласовывать ту повестку, которая будет обсуждаться на встрече лидеров, учитывая, что персонально и институционально в Армении прошли серьезные изменения. Полнотой исполнительной власти теперь обладает премьер. А со стороны Баку пока не слышно, готов ли президент Азербайджана встречаться с премьером (а не президентом – ред.) Армении", — сказал Караваев.

Никол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Премьер Армении заявил о безоговорочной поддержке Карабаха
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена