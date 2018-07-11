Тропический шторм "Крис" усилился до урагана первой категории

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Тропический шторм "Крис" во вторник усилился до урагана первой категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Ранее сообщалось, что ураган "Берил", возникший в Атлантике, ослаб до уровня тропического шторма. Максимальная скорость ветра достигает 75 километров в час.
"Берил" стал вторым штормом с именем во время атлантического сезона ураганов 2018 года. Первый шторм "Альберто" в конце мая обрушился на юго-восточное побережье США. Жертвами стихии в штате Северная Каролина стали два журналиста, на автомобиль которых упало дерево.