Трамп предложил кандидата на пост замгоссекретаря по политическим вопросам

ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам посла в Пакистане Дэвида Хейла, сообщает пресс-служба Белого дома.

Пост посла Хейл занимает с 2015 года. До этого он представлял США в Ливане (2013-15 годы) и Иордании (2005-08 годы). В 2009-13 годах он был спецпосланником по ближневосточному урегулированию. До этого кадровый дипломат Хейл также занимался вопросами арабо-израильского конфликта.

На должности замгоссекретаря Хейл в случае утверждения его кандидатуры в сенате США должен будет сменить Томаса Шеннона, который занимал этот пост еще со времен администрации Барака Обамы.

Шеннон был одним из немногих чиновников в администрации США, через которых поддерживались контакты с Россией после обострения двусторонних отношений в 2014 году. В частности, он проводил регулярные встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.