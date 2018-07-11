Жена Ярошенко возложила надежду на встречу Путина и Трампа

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Супруга российского летчика Константина Ярошенко Виктория, отбывающего тюремный срок в США по обвинению в контрабанде наркотиков, надеется, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки поможет ее мужу вернуться на родину.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

"Надеюсь, этот вопрос будет затронут. Именно на столь высоком уровне может быть достигнута договоренность о переводе Константина на родину. С каждым годом ему становится все сложнее и сложнее выносить то, с чем он сталкивается в американских тюрьмах. Ухудшается состояние здоровья, пропадают силы бороться со всей этой несправедливостью", — приводит слова Виктории Ярошенко газета "Известия".

"В любом случае встреча на таком уровне, я уверена, сдвинет дело с мертвой точки. Ведь это тоже может стать началом разморозки двусторонних отношений", — сообщила Виктория Ярошенко газете "Известия".

Мать летчика Любовь Ярошенко отправила 13 февраля Трампу письмо с просьбой о возвращении ее сына в Россию. Как писала ранее газета "Известия", Ярошенко в письме призывала американского президента проявить человечность "к невиновному, несправедливо обвиненному и погибающему в американской тюрьме российскому гражданину". Вместе с текстом письма Ярошенко также отправила доказательства невиновности российского летчика — 61 лист на английском языке.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.