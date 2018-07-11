На Украине подготовили новые санкции в отношении России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Госкомитете Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) выделили 12 российских издательств и сайтов, в отношении которых ведомство хочет ввести санкции из-за "выпуска литературы антиукраинского содержания". Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

В сообщении отмечается, что Комитет ведет список книжных изданий, содержание которых "направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека".

По состоянию на 10 июля в этот список внесены 184 наименования книжной продукции из России. Среди них произведения Захара Прилепина, Эдуарда Лимонова, Александра Дугина, полковника КГБ Анатолия Терещенко и др. В этот список также внесены российские издательства "Вече", "Эксмо", "Центрполиграф", "Алгоритм" и другие.

Этот список стал основой для выбора российских издательств, в отношении которых Госкомтелерадио инициировало применение санкций.

"Госкомтелерадио подготовил и направил на согласование заинтересованным органам проект соответствующего правительственного распоряжения, которым предусмотрено применение санкций к 12 юридическим лицам Российской Федерации (9 издательств и 3 владельца веб-сайтов, которые предлагают к продаже литературу антиукраинского содержания в бумажном или электронном виде, а также предоставляют возможность ее прочтения в режиме он-лайн)", — говорится в сообщении.