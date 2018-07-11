Бывшего президента Бразилии решили оставить в тюрьме

МЕХИКО, 11 июл – РИА Новости. Глава Высшего суда Бразилии Лаурита Ваз во вторник отказала в возможности выхода на свободу экс-президенту страны Луису Инасиу Луле да Силва, несмотря на предыдущие решения судов низшей инстанции.

На прошлой неделе судья города Порту-Алегри Рожерио Фаврето предписал немедленно выпустить Лулу на свободу. Затем федеральный судья Жоан Педру Жебран Нету отменил решение своего коллеги об освобождении Лулы.

Канал Globo отмечает, что Высший суд пришел к выводу об отсутствии у судьи Фаврето необходимых полномочий, чтобы принимать подобное решение. Таким образом, Лула остается под стражей.

В апреле Лула был доставлен в город Куритиба, где начал отбывать тюремное заключение по приговору за дело о коррупции. В январе он был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.

По закону, заключенный не может быть кандидатом. Однако сам экс-президент еще в мае подтвердил, что по-прежнему намерен выставить свою кандидатуру на предстоящих в октябре выборах главы государства, несмотря на свое тюремное заключение. Ранее Партия трудящихся также сообщала, что Лула остается ее кандидатом на выборах.