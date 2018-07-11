ЛОНДОН, 11 июл – РИА Новости, Мария Табак. Глава контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нил Басу заявил, что не может уверенно сказать, что в Уилтшире не осталось следов нервно-паралитического вещества, от отравления которым скончалась британка Дон Стерджесс и пострадали еще четыре человека, включая работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Я бы хотел иметь возможность встать здесь и сказать, что мы идентифицировали и задержали виновных и что мы абсолютно уверены в том, что нигде в графстве больше не осталось следов нервно-паралитического вещества. Жестокая реальность, однако, такова, что я не могу дать таких заверений и гарантий сейчас", — сказал Басу во время встречи с жителями Эймсбери, где произошел второй инцидент с отравлением нервно-паралитическим веществом.

Басу повторил версию о том, что Дон Стерджесс и Чарли Роули отравились, дотронувшись до контейнера с веществом. Сейчас полицейские пытаются найти контейнер.

На вопрос о том, не являются ли их поиски попыткой "найти иголку в стоге сена", Басу ответил: "Поэтому нам нужны свидетели или разведданные".

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В воскресенье вечером, 8 июля, пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Во вторник пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.

Британское правительство утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A-234 в Солсбери причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Оба громких ЧП с неизвестным веществом произошли рядом с секретной лабораторией минобороны Британии по изучению и разработке боевых отравляющих веществ Портон-Даун: от Эймсбери до Портон-Дауна около 11 километров, до Солсбери — 13 километров.

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