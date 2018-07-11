США с Саудовской Аравией обсудили пути усиления давления на Иран

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Американские дипломаты обсудили с партнерами из Саудовской Аравии пути усиления давления на Иран, заявил журналистам представитель госдепартамента США.

"Мы отправились в Саудовскую Аравию, чтобы скоординировать усиление давления на Иран. Мы обсудили новые пути по лишению режима доходов для терроризирования народа и терроризирования других стран", — сообщил дипломат. Текст беседы был распространен госдепартаментом США.

По словам представителя госдепа, "Саудовская Аравия является ключевым партнером в наших усилиях по изоляции и оказанию давления на Иран".

Ранее директор по политическому планированию госдепартамента Брайан Хук заявил, что США призывают страны свести до нуля импорт иранской нефти к 4 ноября. После этой даты США начнут вводить санкции против тех, кто этого не сделал.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.