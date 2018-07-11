США с Саудовской Аравией обсудили пути усиления давления на Иран

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Американские дипломаты обсудили с партнерами из Саудовской Аравии пути усиления давления на Иран, заявил журналистам представитель госдепартамента США.
По словам представителя госдепа, "Саудовская Аравия является ключевым партнером в наших усилиях по изоляции и оказанию давления на Иран".
Ранее директор по политическому планированию госдепартамента Брайан Хук заявил, что США призывают страны свести до нуля импорт иранской нефти к 4 ноября. После этой даты США начнут вводить санкции против тех, кто этого не сделал.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.