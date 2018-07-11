"Список русофилов": кому и за что в Эстонии вручают "черную метку"

Константин Севастьянов, для РИА Новости

В социальных сетях Эстонии распространяют "список русофилов" с именами тех, кого подозревают в пророссийских симпатиях. РИА Новости рассказывает, чей это проект и как его инициаторы связаны с военизированной организацией "Кайтселийт".

Список за список

Москва и Таллин давно обмениваются списками. Из последнего: Эстония запретила въезд 49 россиянам, попавшим в так называемый список Магнитского. В ответ Москва опубликовала перечень из 20 эстонских русофобов. Теперь в страну не пустят в том числе бывшего президента республики Тоомаса Хендрика Ильвеса.

"Да, друзья, Челябинск им больше не увидеть! Но ведь если есть русофобы, то должны же быть и русофилы?" — рассудили эстонские активисты и разработали "Топ-20 ведущих благочестивых русофилов Эстонии, дай им Царь здоровья и процветания". Это правозащитники, политики и журналисты: Алиса Блинцова, Алексей Есаков, Андрей Заренков и другие.

Войдя во вкус, авторы предложили составить подобные "каталоги" и остальным республикам Прибалтики: "Передаем эстафету нашим балтийским друзьям и объявляем открытый набор!" Долго выискивать "сомнительные элементы" не придется: полиция безопасности Латвии и Департамент госбезопасности Литвы регулярно публикуют реестры "агентов влияния Москвы". "В Литве нам повсюду мерещится рука России. Если что-то пошло не так, как мы хотим, сразу слышно: это работа русских", — заметил преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Кястутис Гирнюс.

В "списке русофилов" люди порой очень разных взглядов. Единственное, что их объединяет, — они считают, что Эстонии и России нужны добрососедские отношения. Депутат Рийгикогу Ольга Иванова тоже там значится. "Я всегда открыто говорила, что нормальные отношения с Россией для Эстонии полезнее арктического холода. При этом я как депутат, как человек, приносивший присягу на верность этому государству и никогда от нее не отступавший, руководствуюсь именно интересами родной Эстонии", — подчеркивает она.

Впрочем, особой логикой не отличается и составленный в Москве "список русофобов". "В Эстонии ожидали, что туда попадут статусные фигуры: политики, министры. Но россияне зачем-то упомянули персонажей, малоизвестных даже в самой республике, — таких как публицисты Евгений Криштафович, Сергей Метлев, Игорь Копытин. Они не формируют общественное мнение, не занимают важных постов, не имеют доступа к рычагам влияния, и от них ничего не зависит", — недоумевает Иванова.

© Sputnik / Вадим Анцупов Депутат Рийгикогу Ольга Иванова © Sputnik / Вадим Анцупов Депутат Рийгикогу Ольга Иванова

Пригвоздить к "доске позора"

Прежде о "подрывных элементах" на страницах своих ежегодников сообщала Охранная полиция (КаПо). Угодивших на эту "доску позора" ждали неприятности — от анонимных угроз до проблем с трудоустройством. Но когда минувшей весной вышел очередной ежегодник, в нем, в отличие от предыдущих, не было списка "неблагонадежных".

Гендиректор КаПо Арнольд Синисалу в предисловии к 52-страничному документу отметил "очевидную тенденцию политики раскола" последних лет — переключение Россией внимания на проживающую в Эстонии русскую молодежь, которую "Кремль пытается охватить своим влиянием". Однако обошелся без конкретики.

"Настолько осторожного ежегодника я еще не видел. Акценты привычные, но никого из знаковых фигур русской общины врагом народа не назвали. Аж скучно как-то", — удивляется журналист Родион Денисов.

"Очевидно, вручать "черную метку" от имени эстонской контрразведки посредством публикации имен неугодных режиму лиц становится все больше проблематичным", — отмечает в Facebook известный представитель русской общины Эстонии, писатель, историк, режиссер-документалист Владимир Илляшевич. На его взгляд, эта осторожность может быть связана с тем, что в структурах Евросоюза заметно повышается интерес к проблематике "полицейских государств" в Прибалтике.

И все же от "черных меток" тут не намерены отказываться. Тому свидетельством публикация в анонимно-коллективном интернет-блоге Propastop.org "списка русофилов". Кто же его составил? Propastop рекомендует себя как "независимый блог", его ведут добровольцы, в том числе члены "Союза обороны" (Kaitseliit). Это военизированное формирование, входящее в состав Сил обороны Эстонии.

Однако к списку приложила руку и организация Resilience League. Под этим названием в Эстонии уже дважды проходила так называемая Балто-украинская школа, слушателей которой, съехавшихся из Прибалтики и Украины, обучали "борьбе с российской пропагандой". Организаторы — сотрудник таллинского "Международного центра обороны и безопасности" Дмитрий Теперик и глава эстонского "Национального центра повышения осведомленности о безопасности и обороне" Григорий Сенькив.

Они запустили и еще один проект — "Стражи", призванный развивать у русских и русскоговорящих жителей страны дружелюбное отношение к эстонской армии и блоку НАТО. Кстати, Теперик тоже угодил в список русофобов и, очевидно, теперь отыгрывается на "русофилах".