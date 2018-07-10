В Пакистане число жертв террористической атаки увеличилось до 12 человек

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 35 пострадали в результате атаки террориста-смертника в городе Пешавар пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает газета Pakistan Today со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 25 раненых.

По данным газеты, террорист-смертник совершил атаку во время партийного собрания Национальной партии Авами. Среди погибших лидер партии Харун Билур и его сын Даниял Билур. Пострадавшие были доставлены в местную больницу. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Ни одно из действующих на территории Пакистана террористических формирований не взяло на себя ответственность за случившееся.