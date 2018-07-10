Защита договорилась с новой тюрьмой Ярошенко о посещении

ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости, Екатерина Соболь. Защита российского летчика Константина Ярошенко намерена посетить его в тюрьме "Данбери" в Коннектикуте, куда его недавно перевели, контакт по этому вопросу установлен, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.

"Планируется визит в тюрьму со стороны защиты, мы установили контакты с администрацией тюрьмы по этому вопросу", — сказал он.

Ранее Тарасов сообщал РИА Новости, что пока ему не удавалось встретиться с подзащитным. Недавно встречи с Ярошенко удалось добиться российским дипломатам.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. До этого времени Ярошенко отбывал свой срок в исправительном учреждение "Форт-Дикс" в Нью-Джерси.