Защита Ярошенко попросит оказать ему медпомощь в американской тюрьме

ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости, Екатерина Соболь. Защита российского летчика Константина Ярошенко намерена обратиться в администрацию американской тюрьмы "Данбери" в Коннектикуте, где он содержится, с просьбой предоставить ему необходимое стоматологическое лечение, рассказал РИА Новости адвокат Ярошенко Алексей Тарасов.
"Конечно же, Константину Ярошенко оказывается медицинская помощь в некоторых вопросах, которые стояли особенно остро. И американской стороне надо отдать должное, и это стало результатом жалоб самого Ярошенко, и, вероятно, доля нашего участия была, ему была сделана операция еще в прошлой тюрьме. Но все же некоторые вопросы, вопросы с зубами, остаются. Вероятно, с точки зрения тюремных администраторов, не настолько остро стоят эти вопросы, что требуют неотложного вмешательства", — отметил адвокат.
При этом он подчеркнул, что "несложно понять человека, у которого отсутствует ощутимое количество зубов, что это оказывает негативное влияние на его способность пережевывать пищу и приводит к боли". "Понятно, что для конкретного человека это вопрос очень актуальный и требующий неотложного вмешательства. Вместе с тем, с точки зрения администрации тюрьмы, это не представляет угрозы его жизни", — добавил Тарасов.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.
В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.