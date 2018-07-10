Защита Ярошенко попросит оказать ему медпомощь в американской тюрьме

ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости, Екатерина Соболь. Защита российского летчика Константина Ярошенко намерена обратиться в администрацию американской тюрьмы "Данбери" в Коннектикуте, где он содержится, с просьбой предоставить ему необходимое стоматологическое лечение, рассказал РИА Новости адвокат Ярошенко Алексей Тарасов.

По словам Тарасова, согласно письму Ярошенко "26 июня в новой тюрьме "Данбери" он обратился за лечением зубов и ему отказали". Супруга Ярошенко Виктория тоже рассказывала РИА Новости, что ее муж испытывает серьезные проблемы с зубами, которые начались после пыток в Либерии. При этом адвокат подчеркнул, что экстренная медицинская помощь Ярошенко все-таки оказывается.

"Конечно же, Константину Ярошенко оказывается медицинская помощь в некоторых вопросах, которые стояли особенно остро. И американской стороне надо отдать должное, и это стало результатом жалоб самого Ярошенко, и, вероятно, доля нашего участия была, ему была сделана операция еще в прошлой тюрьме. Но все же некоторые вопросы, вопросы с зубами, остаются. Вероятно, с точки зрения тюремных администраторов, не настолько остро стоят эти вопросы, что требуют неотложного вмешательства", — отметил адвокат.

При этом он подчеркнул, что "несложно понять человека, у которого отсутствует ощутимое количество зубов, что это оказывает негативное влияние на его способность пережевывать пищу и приводит к боли". "Понятно, что для конкретного человека это вопрос очень актуальный и требующий неотложного вмешательства. Вместе с тем, с точки зрения администрации тюрьмы, это не представляет угрозы его жизни", — добавил Тарасов.

Адвокат заверил, что дипломатический корпус и защита не оставят российского гражданина в беде. "Ярошенко не брошен, мы им занимаемся, дипломаты. Российская общественность сопереживает ему. Мы над этим работаем, мы собираемся обращаться по этому вопросу. Дипломаты и адвокат продолжают работать в этом направлении, планируется визит в тюрьму со стороны защиты, мы установили контакты с администрацией тюрьмы", — подытожил он.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.