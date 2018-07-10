В Азербайджане во время беспорядков убили двоих полицейских

БАКУ, 10 июл — РИА Новости. Двое полицейских погибли, 40 человек задержаны во время беспорядков в городе Гяндже на западе Азербайджана, где ранее произошло вооруженное нападение на главу города, сообщила пресс-служба МВД Азербайджана.

Ранее местные СМИ сообщили, что полиция пресекла несанкционированный митинг в Гяндже, около 30 человек были задержаны, пострадали двое полицейских. Митингующие выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Гянджи Эльмара Велиева.

"Десятого июля около 20.00 (19.00 мск) группа лиц (около 150-200 человек), являющихся сторонниками радикального религиозного течения, пыталась грубо нарушить порядок на площади перед зданием исполнительной власти города Гянджа. Участники противоправных действий, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, исполнявших свои служебные полномочия, оказали сопротивление блюстителям порядка с применением тупых и колото-режущих предметов", — говорится в сообщении МВД.

Уточняется, что в результате мер полиции их противоправные действия были пресечены, 40 человек были задержаны и доставлены в ГУП Гянджи, другие разбежались.

"Порядок в центре города был полностью восстановлен примерно за 30 минут. С сожалением отмечаем, что при пресечении противозаконных действий от травм, нанесенных радикальными лицами, погибли двое офицеров полиции — замначальника ГУП Гянджи полковник полиции Ильгар Балакишиев и замначальника Низаминского РУП полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов", — уточнили в МВД.

В Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело. "Проводятся необходимые следственные меры и оперативно-розыскные действия по привлечению к ответственности всех участников и организаторов преступления", — заявили в министерстве.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи (второго по величине города республики) и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний гражданин России Юнис Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте.

Возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти". Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана. МВД Азербайджана сообщило в понедельник об аресте 12 человек по этому делу.