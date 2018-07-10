Красный Крест назвал неприемлемым разделение семей мигрантов в США

ООН, 10 июл — РИА Новости. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) считает ситуацию с разделением семей нелегальных мигрантов "неприемлемой", заявил во вторник на пресс-конференции президент МФКК Франческо Рокка.

"Для меня ситуация выглядит абсолютно ясно — разделение семей неприемлемо, дети никогда не должны насильно отделяться от своих семей", — заявил Рокка.

Он выразил надежду, "что вся эта ситуация — это просто такой "печальный момент" в подходе к решению проблемы, и правительство США решит вопрос, как и заявляло".

"Как вы знаете, мы вне политики, нас волнует только гуманитарный момент — и для нас это причина для озабоченности в ситуации с этими разделенными семьями", — добавил глава МФКК.

"Я бы хотел отметить, что мы крайне не удовлетворены текущей ситуацией и надеемся на ее немедленное разрешение", — заключил Рокка.

Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае-начале июня было задержано таким образом более 2 тысяч детей. Вопрос о разлучении семей перерос в масштабный кризис.

Позднее американский президент Дональд Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов. В указе уточняется также, что правоохранительные органы "не должны задерживать всю семью, если существует опасение того, что задержание ребенка вместе с родителем представляет риск для малолетнего". В конце июня федеральный суд в штате Калифорния постановил в течение 14 дней воссоединить родителей с детьми в возрасте до пяти лет и в течение 30 дней — в возрасте старше пяти лет. Данное решение не препятствует уголовному преследованию тех, кто нелегально пересек границу США.