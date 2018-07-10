Россия призвала Японию ликвидировать оставленное в Китае химоружие

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия призывает Японию активизировать усилия по скорейшей ликвидации оставленного в Китае в годы Второй мировой войны химического оружия, заявил глава российской делегации в Организации по запрещению химического оружия Георгий Каламанов, выступая на сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

"Полагаем необходимым, чтобы и Япония активизировала свои усилия по скорейшей ликвидации оставленного на территории Китая в годы Второй мировой войны химического оружия", — сказал Каламанов, текст выступления которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Он также подчеркнул, что со времени вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) прошло более 20 лет. "Но до сих пор так и не достигнута одна из основных целей Конвенции — всеобъемлющее уничтожение химоружия. На сегодня единственным государством-обладателем химарсеналов остаются США, которые, несмотря на наличие финансовых, материальных, людских и технологических ресурсов, не торопятся выполнять свое основное обязательство по КЗХО", — подчеркнул Каламанов.

Он призывал США "взвесить свои возможности относительно скорейшей ликвидации своего химарсенала", и, следуя примеру России, сделать это в кратчайшие сроки. "Все возможное для этого у американской стороны имеется", — добавил он.