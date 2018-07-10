ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны возместить затраты США на оборону.Twitter, находясь в самолете на пути в Брюссель, где пройдет саммит НАТО.
Саммит НАТО в Брюсселе пройдет 11-12 июля на фоне разногласий между США и европейскими странами в связи с решением Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки и угрозами вторичных санкций против европейских компаний, а также из-за введения американских пошлин на сталь и алюминий.
Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте в 2014 году договоренности о повышении расходов на оборону до 2% от ВВП, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.