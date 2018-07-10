В Египте преступники пытались продать за рубеж почти 500 ценных ископаемых

КАИР, 10 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Полиция Египта пресекла попытку нелегальной продажи за границу почти 500 археологических ценностей в провинции эль-Минья, пишет новостной портал "Йоум7".
В частности, в тайнике полицейские обнаружили медные и бронзовые монеты, датируемые II и III веками нашей эры, а также керамический сосуд греко-римского периода. Сотрудники полиции нашли также место нелегальных раскопок, в котором находились обломки древних керамических кувшинов, вероятнее всего, поврежденных в ходе незаконных работ.
Сообщается, что банда, пытавшаяся заработать на продаже археологических ценностей за рубеж, была обезврежена в рамках национального проекта по сохранению культурного наследия, который реализует МВД страны при поддержке министерства по делам памятников древности Египта.