В Японии медсестра убивала пациентов, находившихся при смерти

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Японии бывшая медсестра призналась, что заранее убивала пациентов, которые, по ее расчетам, должны были скончаться во время ее смены, сообщает Asahi Shimbun.

Как заявила 31-летняя Аюми Кубоки, в 2016 году на протяжении двух месяцев она проникала в палаты пациентов, которые находились в тяжелом состоянии, и делала им инъекции антисептика, который провоцировал летальный исход.

Как объяснила сама медсестра, она делала этого из-за того, что находила "проблематичным" объяснение родственникам причин смерти пациентов, поэтому старалась сделать так, чтобы они скончались до начала ее дежурства.

Полиция задержала Кубоки 7 июля по делу о смерти 88-летнего Созо Нишикава, который скончался в сентябре 2016 года. Как удалось установить следователям, в день смерти мужчины Кубоки пришла на два часа раньше начала дежурства и ввела ему смертельную инъекцию. Пациент скончался еще до начала рабочих часов медсестры.

В данный момент полиция рассматривает возможную причастность Кубоки к смерти других пациентов. При этом следователи считают, что далеко не все они, как заявляет сама медсестра, находились в терминальном состоянии.