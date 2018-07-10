В Раде потребовали денонсировать договор с Россией по Азовскому морю

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Депутаты Верховной Рады от партии "Самопомощь" зарегистрировали законопроект о денонсации договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В настоящий момент предложение передано на рассмотрение руководства парламента.
Украинские депутаты не раз выдвигали предложения по противодействию России на этой территории. Так, в конце мая политическая партия "УКРОП" ("Украинское объединение патриотов" — Прим. ред.) призвала расторгнуть отношения с Россией, а также ввести санкции против всех российских портов в Черном и Азовском морях. Кроме того, депутаты предложили правительству взять под охрану воды Азовского моря и Керченского пролива и обеспечить их морское патрулирование.
В 2003 году Москва и Киев заключили договор о статусе Азовского моря и Керченского пролива. Согласно документу, эти территории исторически являются внутренними водами России и Украины. Договор определяет правила передвижения по указанной акватории торговых судов и военных кораблей, а также затрагивает вопросы российско-украинского сотрудничества в области судоходства.