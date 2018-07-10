В Египте "черные археологи" обнаружили город греко-римского периода

КАИР, 10 июл — РИА Новости. Сотрудники египетской полиции задержали в провинции Минья на юге Египта группу "черных археологов", открывших, как оказалось в ходе следствия, погребенный под слоями грунта город греко-римского периода.

Как сообщило во вторник МВД арабской республики, правоохранители задержали семерых человек, имевших при себе около полутысячи бронзовых и медных монет, а также керамические горшки. Артефакты относятся к II и III векам нашей эры.

После недолгого допроса, подозреваемые в нелегальной археологической деятельности мужчины показали полицейским на место, где были найдены древние ценности. Прибывшие на место эксперты министерства древностей страны обнаружили скрытый под слоем грунта ранее неизвестный ученым город греко-римского периода. В древнем поселении перед взором специалистов предстала древняя церковь с сохранившимся крестом и колоннами, а также высеченные в скалах могилы.

Несмотря на усилия властей Египта, число преступлений, связанных с незаконными археологическими раскопками и торговлей артефактами, в стране не сокращается. "Черные археологи" используют самую современную технику, маскируют места незаконных раскопок под жилые и хозяйственные постройки.