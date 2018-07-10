В Эстонии заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство

ТАЛЛИН, 10 июл — РИА Новости. Эстонские военные утверждают, что самолет российский самолет Ил-96 во вторник без разрешения вошел в воздушное республики.

"Во вторник утром в районе острова Вайндлоо российский самолет Ил-96 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии и находился там около минуты. Транспондер самолета был включен, однако план полета представлен не был. Самолет не вступал в контакт с эстонской стороной по радиосвязи",- говорится в сообщении пресс-службы эстонских Сил обороны.

По данным эстонских военных, МИД станы вызвал посла России в Таллине и вручил ему соответствующую ноту.