В Италии умер один из основателей компании Benetton

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Карло Бенеттон, один из основателей всемирно известной компании Benetton Group, скончался в возрасте 74 лет, сообщает телеканал RAI.

В последнее время младший из братьев Бенеттон страдал онкологическим заболеванием. Он умер в городе Тревизо в области Венеция, где родился он сам, его трое братьев и сестра Джулиана. Здесь же располагается штаб-квартира компании Benetton — одного из мировых флагманов модной индустрии.

У Карло Беннетона осталось четверо детей. В компании он занимал пост вице-президента.