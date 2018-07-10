Помпео обсудил с принцем Абу-Даби и главой МИД ОАЭ безопасность в регионе

Государственный секретарь США Майк Помпео и наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян встречаются во Дворце Аль-Шати в Абу-Даби, ОАЭ. 10 июля 2018

Государственный секретарь США Майк Помпео и наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян встречаются во Дворце Аль-Шати в Абу-Даби, ОАЭ. 10 июля 2018

ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео встретился во вторник с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном и министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой Бен Заидом Аль Нахайяном, стороны обсудили Сирию, Ирак, Йемен, конфликт с Катаром и Иран, сообщает госдепартамент.

"Госсекретарь Майкл Помпео встретился сегодня в Абу-Даби с наследным принцем Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном и министром иностранных дел Абдуллой Бен Заидом Аль Нахайяном… (В ходе встречи Помпео) высоко оценил исполнение существующих обязательств Объединенных Арабских Эмиратов в Сирии и Ираке, чиновники согласились продолжить сотрудничать, чтобы укрепить региональную безопасность. Они также обсудили пути укрепления двусторонних экономических и торговых связей", — отмечается в сообщении.

"По вопросу ситуации в Йемене госсекретарь, наследный принц и министр иностранных дел договорились о важности поддержания всесторонних усилий ООН по политическому урегулированию, облегчению критически важного доступа гуманитарной помощи и поставок коммерческих товаров, а также многоступенчатой работы по заключению соглашения, которое приведет к завершению конфликта", — продолжается в заявлении.

Кроме того, "госсекретарь отметил стремление президента (США Дональда) Трампа видеть ослабление дискуссий в Персидском заливе (по вопросу Катара — ред.) и, в конечном счете, их разрешение".

Помпео отметил, что президент "надеется, что наши партнеры в (Персидском) заливе будут работать совместно и в единстве, чтобы способствовать региональной безопасности и стабильности и противостоять дестабилизирующим действиям со стороны Ирана".