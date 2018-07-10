ВМС Израиля перехватили палестинское судно, шедшее на прорыв блокады Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл — РИА Новости. Израильские военные перехватили в Средиземном море судно с восемью палестинцами на борту, которые попытались прорвать блокаду сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Шедшее из анклава судно было остановлено, как пишут военные, без "исключительных инцидентов" и буксируется на базу ВМС в городе Ашдоде.

"Военно-морские силы Израиля задержали палестинскую лодку с примерно восемью палестинцами на борту, которые попытались нарушить законную морскую блокаду", — сказано в пресс-релизе.

Агентство "Франс Пресс" передает, что на борту находятся девять человек, четверо из которых в прошлом получили ранения в стычках с израильтянами. Военные сообщили, что приставили медиков к палестинцам, нуждающимся в лечении.

Предыдущую попытку прорвать морскую блокаду палестинцы предприняли в мае с аналогичными результатами. С намерением преодолеть кольцо с внешней стороны в сектор Газа идет судно с иностранными правозащитниками, которое сейчас находится рядом с Италией, сообщил сайт их миссии.

Израиль называет морскую блокаду "необходимой и законной мерой безопасности", которая применяется для предотвращения контрабанды оружия и вылазок террористов.