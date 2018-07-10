Умер бывший председатель Верховного совета Белорусской ССР Дементей

МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Бывший председатель Верховного Совета Белорусской ССР Николай Дементей скончался на 89-м году жизни, сообщили во вторник в Sputnik Беларусь со ссылкой на белорусский парламент.

Верховный совет БССР Дементей возглавлял в 1990-1991 годах. Под его председательством ВС 27 июля 1990 года принял Декларацию о государственном суверенитете Белорусской ССР. В 1996-2000 годы был членом верхней палаты белорусского парламента.

Дементей родился в 1930 году в Витебской области. В 1959 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, в 1964 году — Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1952 году был на преподавательской, хозяйственной и партийной работе в Витебской области. В 1970-1974 годы — инспектор, с 1977 года — заведующий сельскохозяйственным отделом, в 1979-1989 годы — секретарь ЦК КПБ. В 1989-1990 годы был председателем Президиума Верховного совета БССР, зампредседателя Верховного совета СССР, членом Совета Федерации СССР. Автор книги воспоминаний "Уроки жизни".