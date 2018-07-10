Позиции США и НАТО по Крыму совпадают, заявила постпред при альянсе

БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Позиция США по Крыму остается такой же, как у НАТО, он должен быть возвращен Украине, заявила во вторник журналистам постпред США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон.

"Позиция США и НАТО была такова, что Крым был захвачен незаконно, и я очень надеюсь, что мы сможем вернуть его и он будет частью Украины", — заявила она в Брюсселе в преддверии саммита НАТО, отвечая на вопрос, есть ли уверенность, что президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным займет жесткую позицию по вопросу Крыма.

"Поэтому я думаю, что очень важно, чтобы суверенитет Украины был отмечен, а позиция США — это, безусловно, позиция НАТО, что Крым — это часть Украины", — сказала она.

По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население. В Белом доме тогда не стали опровергать эту информацию.

В свою очередь пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, заявил, что этого вопроса нет на повестке переговоров президента РФ Владимира Путина с зарубежными коллегами, в том числе с американским лидером. Встреча Путина и Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил во вторник, что США не признают "попыток России аннексировать Крым". Президент США Дональд Трамп ранее, отвечая на вопрос журналистов о возможности признания воссоединения Крыма с Россией, сказал: "Посмотрим".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".