Трамп рассказал о "небольшом подарке" для Путина

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что приготовил для российского лидера Владимира Путина "небольшой подарок".
приводит слова Трампа New York Daily News.
Ранее Трамп назвал Путина своим соперником, отметив, что встреча с российским коллегой может оказаться легче переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Лидеры государств планируют обсудить двустороннее сотрудничество и актуальные вопросы международной политики. Это мероприятие станет первой полноформатной встречей двух президентов без привязки к саммитам. За несколько дней до этого Трамп посетит саммит НАТО в Брюсселе, после чего встретится с Мэй.