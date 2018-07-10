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Число погибших во время наводнения в Японии возросло до 157, сообщили СМИ

Сюжет:
Стихийное бедствие в Японии (27)
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© AFP 2018 / Martin BureauСпасатели в районе наводнения в Кумано, префектура Хиросима, Япония. 9 июля 2018 годаСпасатели в районе наводнения в Кумано, префектура Хиросима, Япония. 9 июля 2018 года
© AFP 2018 / Martin Bureau

ТОКИО, 10 июл — РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней на западе Японии достигло 157 человек, еще 57 человек считаются пропавшими без вести, сообщает во вторник телеканал NHK, постоянно обновляя данные по мере их поступления из разных мест зоны бедствия.

Последствия непогоды в Японии. Архивное фото
© AFP 2018 / Jiji Press
В Японии объявили эвакуацию для 23 тысяч человек

В конце прошлой недели на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди, что привело к сходу оползней и наводнениям, от которых в наибольшей степени пострадала префектура Хиросима. Там насчитывается 58 погибших, а всего о жертвах сообщалось из 12 японских префектур.

По данным пожарного управления Японии, более 10 тысяч жителей 15 префектур эвакуированы в безопасные места, однако сильная жара создает для них новые проблемы.

Как отмечает агентство Киодо, число жертв последствий дождей в Японии превысило 100 человек впервые с 1983 года. Свыше 18 тысяч домов сейчас оказались затопленными в 31 префектуре Японии. Примерно в 255 тысячах жилищ нарушено водоснабжение.

"Таких дождей еще не было": разгул стихии в Японии
© AFP 2018 / Martin BureauСильные дожди обрушились на центр и юго-запад страны в конце прошлой недели. За несколько дней выпало рекордное количество осадков.Спасатели в районе наводнения в Кумано, префектура Хиросима, Япония. 9 июля 2018 года
© AFP 2018 / Martin Bureau
Сильные дожди обрушились на центр и юго-запад страны в конце прошлой недели. За несколько дней выпало рекордное количество осадков.
© AFP 2018 / Jiji Press/STRЖертвами стихии стали 100 человек.Последствия ливневых дождей в Курасиках, префектура Окаяма, Японии. 8 июля 2018 года
© AFP 2018 / Jiji Press/STR
Жертвами стихии стали 100 человек.
© REUTERS / Kyodo"Подобных дождей еще не было. Фактически это чрезвычайная ситуация", - сообщили в главном метеорологическом управлении.Спасатели эвакуируют жителей из Курасики, префектура Окаяма, Япония. 8 июля 2018 года
© REUTERS / Kyodo
"Подобных дождей еще не было. Фактически это чрезвычайная ситуация", - сообщили в главном метеорологическом управлении.
© AFP 2018 / Jiji PressВ некоторых регионах объявили режим особой тревоги.Последствия ливневых дождей в Курасиках, префектура Окаяма, Япония. 9 июля 2018 года
© AFP 2018 / Jiji Press
В некоторых регионах объявили режим особой тревоги.
© REUTERS / KyodoСильнее всего пострадали префектура Хиросима, где течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост, и префектура Эхимэ на острове Сикоку.Cпасатели эвакуируют местного жителя из затопленного дома на юге Японии. 7 июля 2018
© REUTERS / Kyodo
Сильнее всего пострадали префектура Хиросима, где течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост, и префектура Эхимэ на острове Сикоку.
© AFP 2018 / Martin BureauВ префектуре Окаяма некоторые дома затопило до второго этажа.Спасатели на месте наводнения в Кумано, Япония. 9 июля 2018 года
© AFP 2018 / Martin Bureau
В префектуре Окаяма некоторые дома затопило до второго этажа.
© REUTERS / Kyodo Люди поднимались на на крыши домов и просили о помощи.Жители города Курасики ждут спасателей во время наводнения в Японии. 7 июля 2018 года
© REUTERS / Kyodo
Люди поднимались на на крыши домов и просили о помощи.
© AFP 2018 / Martin BureauДвум с половиной миллионам японцев рекомендовали или приказали эвакуироваться.Последствия ливневых дождей в Японии. 9 июля 2018 года
© AFP 2018 / Martin Bureau
Двум с половиной миллионам японцев рекомендовали или приказали эвакуироваться.
© REUTERS / Issei KatoСпасатели вывезли из зон паводков около 1,8 тысячи человек. В пунктах эвакуации в пострадавших районах разместили более 32 тысяч человек.Женщина во время наводнения в городе Курасики, префектура Окаяма, Япония. 8 июля 2018 года
© REUTERS / Issei Kato
Спасатели вывезли из зон паводков около 1,8 тысячи человек. В пунктах эвакуации в пострадавших районах разместили более 32 тысяч человек.
© REUTERS / KyodoБолее 20 тысяч жилых домов остаются без электричества.Последствия ливневых дождей в городе Одзу, префектура Эхимэ, Япония. 8 июля 2018 года
© REUTERS / Kyodo
Более 20 тысяч жилых домов остаются без электричества.
© REUTERS / KyodoМетеослужба предупреждает об угрозе новых оползней и затоплений.Последствия ливневых дождей в городе Курасики, префектура Окаяма, Япония. 8 июля 2018 года
© REUTERS / Kyodo
Метеослужба предупреждает об угрозе новых оползней и затоплений.
© REUTERS / Issei KatoНа ликвидацию последствий брошены более 54 тысяч полицейских, сотрудников противопожарных служб и служащих сил самообороны.Местные жители получают питьевую воду в городе Михара, префектура Хиросима, Япония. 9 июля 2018 года
© REUTERS / Issei Kato
На ликвидацию последствий брошены более 54 тысяч полицейских, сотрудников противопожарных служб и служащих сил самообороны.
© REUTERS / Issei KatoПри канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ развернули экстренный штаб.Затопленный автомобиль в городе Курасики, префектура Окаяма, Япония. 8 июля 2018 года
© REUTERS / Issei Kato
При канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ развернули экстренный штаб.
© AFP 2018 / Martin BureauГлава правительства Японии призвал приложить все усилия для помощи пострадавшим.Местные жители во время наводнения в префектуре Хиросима, Япония. 8 июля 2018 года
© AFP 2018 / Martin Bureau
Глава правительства Японии призвал приложить все усилия для помощи пострадавшим.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился во вторник предоставить срочную помощь пострадавшим от наводнений жителям из резервного фонда без ожидания запросов от местных властей для восстановления нормальной жизни затронутых бедствием районов. В частности, грузовики, доставляющие питьевую воду и другие необходимые товары в магазины в районе бедствия, будут рассматриваться как транспорт с грузами срочной помощи.

Непогода в Японии. 8 июля 2018 года
© AFP 2018 / Martin Bureau
На юг Японии надвигается тайфун Maria
В среду премьер собирается посетить префектуру Окаяма, которая наряду с префектурой Хиросима в наибольшей степени была затронута бедствием.

Как сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, правительство страны намерено потратить из резервного фонда 2 миллиарда иен (около 18 миллионов долларов) на оказание помощи пострадавшим. По предварительным оценкам, ущерб сельскому хозяйству, рыболовству и лесоводству составил 7,2 миллиарда иен. Перебои возникли в работе местных автозаводов корпораций Mitsubishi, а также Toyota.

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Матч окончен
0
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2(3)
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