Трамп назвал Путина соперником

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в перерыве рабочего заседания на саммите АТЭС

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в перерыве рабочего заседания на саммите АТЭС

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает своего российского коллегу Владимира Путина соперником, сообщает Bloomberg. © РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк NYT: Трамп назвал "глупыми" помощников, советовавших ему не звонить Путину

Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопрос журналистов, кем он видит Путина — другом или неприятелем. Он также отметил, что встреча с Путиным может оказаться легче переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля. Политики собираются обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет их первая полноформатная встреча без привязки к саммитам.

За несколько дней до этих переговоров американский президент примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, после чего встретится с Мэй.