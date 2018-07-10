Экс-президент Украины предлагает привлечь Россию к плану МВД по Донбассу

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает привлечь к плану МВД страны по возвращению Донбасса под контроль Киева "по десять авторитетов из Украины и России", сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел.

Кравчук обсудил этот план МВД с главой ведомства Украины Арсеном Аваковым, который ранее предложил разработать новую стратегию по урегулированию конфликта в Донбассе вместо минских переговоров.

"Деоккупация и реинтеграция Донбасса должны происходить по принципу "мелких шагов". Каждый шаг должен доказывать нашим гражданам Украины, которые живут в Донбассе, что с Украиной им лучше, чем с оккупационным режимом: качество жизни, доступ к коммунальным, образовательным, пенсионным услугам, социальным гарантиям, доступ к украинским биометрических паспортам, которые позволяют свободно передвигаться по странам", — цитирует Авакова пресс-служба.

Кравчук в свою очередь отметил, что к обсуждению и решению проблемы надо привлекать общественность и Россию. "Берем десять авторитетов из Украины, и десять из России. Они прорабатывают некую концептуальную схему. И выделив восемь-десять вопросов, идут к народу и власти. Еще не исчерпан весь арсенал наших возможностей", — цитирует Кравчука МВД.

Согласно плану Авакова, также предлагается постепенно вводить миротворцев ООН в Донбасс, а начать с отдельного города или района. После этого должна проводиться работа по разминированию территорий и решению экологических проблем. При этом выборы на этих территориях предлагается проводить не ранее чем через три года после прекращения огня.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.