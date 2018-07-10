ВС Испании лишил Пучдемона и еще пять политиков депутатских мандатов

МАДРИД, 10 июл – РИА Новости. Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена, который рассматривает дела, связанные с провозглашением независимости Каталонии, принял решение запретить занимать государственные должности экс-главе женералитета Карлесу Пучдемону и еще пяти политикам, в отношении которых выдвинуты обвинения в организации восстания, говорится в судебном постановлении.
Решение было принято на основании статьи 387 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которому предусматривается "отстранение от государственных должностей лиц, обвиняемых в восстании, находящихся в заключении".
Однако мера также коснулась и Пучдемона, который в настоящее время дожидается решения немецкого суда о его экстрадиции.
Кроме того, Льярена обвинил скрывающихся за пределами Испании политиков в неповиновении суду.
1 октября 2017 года прошел референдум о независимости, в котором приняли участие чуть более 40% избирателей, 90% которых проголосовали за независимость. Референдум был признан незаконным Конституционным судом страны.