ВС Испании лишил Пучдемона и еще пять политиков депутатских мандатов

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (597)

Сотрудники правоохранительных органов в Барселоне во время акции протеста против ареста Карлеса Пучдемона. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов в Барселоне во время акции протеста против ареста Карлеса Пучдемона. Архивное фото

МАДРИД, 10 июл – РИА Новости. Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена, который рассматривает дела, связанные с провозглашением независимости Каталонии, принял решение запретить занимать государственные должности экс-главе женералитета Карлесу Пучдемону и еще пяти политикам, в отношении которых выдвинуты обвинения в организации восстания, говорится в судебном постановлении.

Таким образом, Пучдемон, а также Ориол Жункерас, Жорди Туруль, Рауль Ромева, Жозеп Руль и Жорди Санчес (эти пять политиков находятся в предварительном заключении в каталонской тюрьме) лишаются права сохранять за собой депутатские мандаты. В постановлении Льярена оставляет на усмотрение парламента их замену другими представителями партий.

Решение было принято на основании статьи 387 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которому предусматривается "отстранение от государственных должностей лиц, обвиняемых в восстании, находящихся в заключении".

Однако мера также коснулась и Пучдемона, который в настоящее время дожидается решения немецкого суда о его экстрадиции.

Кроме того, Льярена обвинил скрывающихся за пределами Испании политиков в неповиновении суду.

1 октября 2017 года прошел референдум о независимости, в котором приняли участие чуть более 40% избирателей, 90% которых проголосовали за независимость. Референдум был признан незаконным Конституционным судом страны.