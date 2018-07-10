Из затопленной пещеры в Таиланде спасли всех людей

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Всех 12 подростков и их тренера вывели на поверхность из затопленной пещеры в Таиланде. Теперь детям предстоит длительный карантин, а с родными они могут пообщаться только через стекло.

Эвакуация детей проходила в течение трех дней. За два предыдущие дня удалось вывести восемь подростков, а сегодня — еще четверых и 25-летнего тренера, с которым дети оказались в пещере.

"Двенадцатый "Вепрь" и тренер Эк вышли из пещеры и направляются в полевой госпиталь", — сообщил телеканал Spring News.

Спасатели называют эвакуированных детей кодовыми именами: "Лесной вепрь — 1", "Лесной вепрь — 2" и так далее, используя в кодовом обозначении название школы, в которой учатся подростки ("Академия Лесных вепрей"), и их футбольной команды. Настоящие имена пострадавших пока не разглашаются.

Подробности операции также были засекречены.

Спасенных подростков на вертолетах доставляют на реабилитацию в больницу города Чианграй. Их ждет многодневный карантин, медики будут обследовать их на предмет возможных инфекций. В первые дни из-за ослабления организма дети смогут видеть родных только через стекло.

Следом за тренером из пещеры вышли врач спецназа сухопутных войск и трое боевых пловцов спецназа ВМС Таиланда, которые оставались вместе с детьми со дня их обнаружения в дальней камере.

Официально операция пока еще не завершена. Ожидается, что о ее окончании начальник штаба Наронгсак Осоттханакон объявит вечером на пресс-брифинге.

Что произошло

Пещера Тхам Луанг расположена в горном национальном парке Дой Нанг Нон в провинции Чианграй на самом севере Таиланда. Юные футболисты вместе с тренером отправились туда на велосипедах 23 июня, сразу после дневной тренировки на стадионе, который находится неподалеку от парка. В сухой сезон они не раз спускались в пещеру для для тренировок в экстремальном режиме и ради укрепления командного духа. Всякий раз они проходили на семь километров вглубь и успешно возвращались назад.

На этот раз сильный ливень, начавшийся через несколько часов после того, как дети зашли в пещеру, вызвал внезапное наводнение и отрезал группу от выхода. Наводнения случаются в пещере ежегодно. У входа стоит табличка, запрещающая туристам заходить туда в сезон дождей, с июля по ноябрь.

Поисковая операция в пещере началась в ночь с 23 на 24 июня, когда у входа нашли одиннадцать велосипедов и мотоцикл тренера. Никто из подростков не сказал родителям, что идет в пещеру.

Кейв-дайверы и боевые пловцы на десятый день нашли детей и тренера в дальней камере пещеры в пяти километрах от входа. Все оказались живы, хотя и ослабели от голода.

В течение нескольких дней водолазы, в том числе добровольцы из других стран, доставляли детям еду, одеяла и другие необходимые вещи, а обратно привезли письма подростков к родителям и учителям.

Во время подготовки эвакуации, 6 июля, в пещере погиб один из дайверов — бывший боевой пловец, участвовавший в операции как доброволец. Он доставлял в дальние камеры пещеры баллоны с воздухом и погиб от нехватки кислорода на обратном пути к выходу.

Путь к выходу

Эвакуация детей началась 8 июля. До этого из пещеры откачивали воду, и в результате ее уровень стал значительно ниже естественного для сезона дождей.

Операция осложнялась тем, что выросшие в горах школьники не умеют плавать, а на пути к выходу приходилось преодолевать частично или полностью затопленные участки длиной до 200 метров каждый — в общей сложности примерно километр пути проходил под водой.

Детей выводили из пещеры в легководолазном снаряжении. Пять боевых пловцов и два военврача обучили их дыханию в аквалангах, опытные дайверы сопровождали подростков на всем пути.

"Детская" подлодка не подошла

Помощь в спасении детей предложил американский предприниматель Илон Маск, глава компаний SpaceX и Tesla. Он рассказал, что обсуждал со спасателями несколько вариантов эвакуации юных футболистов и находился в постоянном контакте со спелеологами.

В частности, Маск привез в Таиланд мини-субмарину, построенную из частей ракет Falcon и рассчитанную на одного ребенка. По словам Маска, подлодка, получившая название "Лесной вепрь", прошла успешные испытания в третьей камере пещеры.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT — Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2018 г.

​Однако спасатели решили, что для эвакуации детей она не имеет практической ценности.

"Это изделие высокой сложности, высокотехнологичное, но мы не можем его использовать в этой миссии", — сказал Наронгсак Осоттханакон, которого процитировала газета "Кхао Сот"

Несмотря на это, таиландские спасатели выразили американскому предпринимателю благодарность за предоставленные технологические решения и помощь присланных им инженеров.

Также Маска поблагодарил премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча. Военный призвал предпринимателя инвестировать в программу развития части побережья Таиланда "Восточный Коридор".

"Очень ценный опыт"

Руководитель Центра стратегических исследований российского МЧС, заслуженный спасатель России Михаил Фалеев считает, что опыт, полученный таиландскими специалистами, необходимо изучить и использовать в практической деятельности.

"Безусловно, такой опыт нужно изучать, потому что такие условия встречаются достаточно часто. На территории нашей страны есть такие же пещеры, в которые любят ходить туристы, не всегда достаточно подготовленные. Поэтому опыт очень ценный, очень правильный. Думаю, что МЧС России будет его изучать и использовать, если это понадобится", — сказал он.