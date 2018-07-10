ЕСПЧ присудил компенсации осужденным за убийство военных в России

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил обвиняемым в России в убийстве военнослужащих компенсации за нарушение права на справедливое судебное расследование.

Москва должна каждому выплатить 37 тысяч евро за моральный вред и 4,15 тысячи евро на издержки.

Страсбургский суд принял решение по делу "Абдулкадыров и Дахтаев против России" (дело 35061/04 Abdulkadyrov and Dakhtayev v. Russia) и констатировал нарушение статьи третьей ("Запрещение пыток"), параграфа первого статьи шестой ("Право на справедливое судебное разбирательство") и статьи восьмой ("Право на уважение частной и семейной жизни"), говорится в пресс-релизе суда.

Заявители пожаловались в ЕСПЧ на "жестокое обращение во время содержания под стражей в полиции", на отсутствие надлежащего расследования и на то, что "доказательства были получены в результате жестокого обращения".

Дени Абдулкадырова и Албека Дахтаева в мае 2004 года приговорили к 25 годам тюремного заключения за расстрел в 2001 году трех военнослужащих и похищение оружия, а также убийство мирных жителей. По апелляции сроки сократили.