В НАТО рассказали, сколько могут дополнительно вложить в оборону союзники

БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Европейские союзники НАТО вместе с Канадой могут дополнительно инвестировать в оборону в период до 2024 года порядка 266 миллиардов долларов, сообщил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я хотел бы поблагодарить все страны за усилия, которые они прилагают, и я хотел бы поблагодарить президента (США Дональда) Трампа за его лидерство в вопросе оборонных расходов, это оказывает влияние. В прошлом году по инициативе президента мы договорились о разработке национальных планов по повышению расходов на оборону, и на основе этих планов мы рассчитываем, что европейские союзники и Канада дополнительно вложат 266 миллиардов долларов в период до 2024 года", — сообщил Столтенберг.