Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед поездкой на саммит НАТО в очередной раз призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону.

"Страны НАТО должны платить БОЛЬШЕ, США должны платить МЕНЬШЕ. Очень несправедливо", — написал Трамп в Twitter.

Трамп примет участие в саммите Североатлантического альянса 11-12 июля в Брюсселе.

"Готовлюсь к поездке в Европу. Первая встреча — НАТО. США тратят гораздо больше, чем любая другая страна, чтобы их (Европу- ред.) защищать. Это несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам. Помимо этого мы теряем 151 миллиард долларов на торговле c Евросоюзом. (Страны ЕС — ред.) взимают с нас большие пошлины (и (создают — ред.) барьеры)", — написал в Twitter американский президент.

Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности повышать расходы на оборону до 2% от ВВП, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.