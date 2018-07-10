Полиция изъяла автомобиль медика, помогавшего пострадавшим в Эймсбери

Полицейский на улице Ролленстоун стрит в Солсбери (графство Уилтшир) у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом

Полицейский на улице Ролленстоун стрит в Солсбери (графство Уилтшир) у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом

ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. В рамках расследования инцидента в Эймсбери полиция изъяла автомобиль, принадлежащий фельдшеру, оказывавшему помощь пострадавшим при отравлении неизвестным веществом.

"Мы (накануне вечером) организовали транспортировку автомобиля от места по адресу в Свиндоне в связи с инцидентом в Эймсбери. Местным жителям нечего опасаться. Все причастные к вывозу автомобиля прошли необходимую подготовку", — говорится в сообщении местной полиции.

Автомобиль "Ауди" белого цвета принадлежит фельдшеру Киту Милсу, который прибыл по вызову "скорой помощи" к отравившимся Дон Стерджесс и Чарли Роули. Прибывшие к дому медика в Свиндоне (50 километров к северу от Эймсбери) полиция и эксперты обмотали машину пленкой, погрузили на эвакуатор и увезли для обследования, предположительно, в военную лабораторию Портон-Даун. Ранее туда был доставлен микроавтобус, на котором до инцидента передвигались пострадавшие.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери (графство Уилтшир), где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В воскресенье вечером, 8 июля, пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери, 45-летний Чарли Роули остается в критическом состоянии.