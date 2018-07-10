Трамп сравнил предстоящие переговоры с Путиным и Мэй

Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами. 10 июля 2018

Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами. 10 июля 2018

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Дональд Трамп отметил, что встреча с Владимиром Путиным может оказаться легче переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передает агентство Блумберг.

Трамп заявил журналистам в Вашингтоне, что "честно говоря, Путин может стать самой легкой" частью поездки в Европу, которая включает в себя и визит в Великобританию.

Отвечая на вопрос журналистов о том, кем он видит Путина — другом или неприятелем, президент США ответил, что российский лидер для него "соперник".

Российский и американский лидеры встретятся в Хельсинки 16 июля. В Кремле сообщили, что президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа без привязки к саммитам.

Переговоры Трампа и Терезы Мэй пройдут 13 июля. Также американский лидер примет участие в саммите Североатлантического альянса 11-12 июля в Брюсселе.