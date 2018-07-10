Британского журналиста не пустили на Украину

КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Погранслужба Украины не пустила в страну британского журналиста Джона Уоррена Грэма Бродерипа, ведущего телепередачу "Поедем, поедим" на одном из российских телеканалов, сообщил во вторник пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

"При проведении мероприятий пограничного контроля было установлено, что данное лицо нарушало правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма… В пределах полномочий на основании обнаруженной информации данный гражданин не был пропущен через государственную границу Украины. Также ему запрещен въезд в Украину сроком на три года", — написал Слободян на странице в Facebook.