Обвинение попросило продлить арест Вышинского на 60 дней

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сторона обвинения просит продлить арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 60 дней, сообщил его адвокат; вопрос о продлении срока содержания под стражей будет рассмотрен в среду, 11 июля.

"Сторона обвинения будет просить суд продлить срок содержания под стражей Вышинскому еще на 60 дней", — сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

По его словам, защита выдвинет встречное заявление, однако сейчас не может о нем говорить, "дабы не была готова другая сторона". Ранее сторона защиты просила от суда назначить Вышинскому меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Заседание должно было состояться во вторник, но судья решил назначить его на среду, так как "в деле больше 500 страниц, суд не успевал с ними ознакомиться", уточнил защитник Вышинского.

Дело Кирилла Вышинского

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве. Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. © AFP 2018 / Genya Savilov Украина бросила вызов диктаторам и суперзлодеям Сейчас Вышинский содержится в СИЗО Херсона. Первый срок содержания под стражей в 60 дней, назначенный Херсонским судом 17 мая, истекают 13 июля, уточнил адвокат. До этого времени суд должен продлить арест или назначить новую меру пресечения.

Кирилла Вышинского задержали в мае. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил журналиста под стражу на 60 дней без определения залога.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".