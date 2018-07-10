Обвинение попросило продлить арест Вышинского на 60 дней

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сторона обвинения просит продлить арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 60 дней, сообщил его адвокат; вопрос о продлении срока содержания под стражей будет рассмотрен в среду, 11 июля.
По его словам, защита выдвинет встречное заявление, однако сейчас не может о нем говорить, "дабы не была готова другая сторона". Ранее сторона защиты просила от суда назначить Вышинскому меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Заседание должно было состояться во вторник, но судья решил назначить его на среду, так как "в деле больше 500 страниц, суд не успевал с ними ознакомиться", уточнил защитник Вышинского.
Дело Кирилла Вышинского
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".