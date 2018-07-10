Участников саммита НАТО ждут раздельные обеды по рангу

БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Участников саммита НАТО 11-12 июля в Брюсселе ждут раздельные обеды по рангу – для глав государств и правительств, для министров иностранных дел и для министров обороны.
Как сообщило агентство Belga, официальные застолья будут организованы в среду вечером в здании Королевского музея армии и военной истории в Брюсселе.
Полиция уже рекомендовала населению воздержаться от поездок в центре Брюсселя, ряд улиц и тоннелей которого будут перекрыты в связи с перемещениями официальных лиц.