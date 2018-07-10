Из пещеры в Таиланде вывели всех детей

Спасательный персонал готовит транспорт для эвакуации мальчиков и их тренера по футболу, из затопленной пещеру, в северной провинции Чианг Рай, Таиланд. 10 июля 2018

Спасательный персонал готовит транспорт для эвакуации мальчиков и их тренера по футболу, из затопленной пещеру, в северной провинции Чианг Рай, Таиланд. 10 июля 2018

БАНГКОК, 10 июл — РИА Новости. Двенадцатый подросток и тренер вышли из пещеры в Таиланде, сообщает телеканал Spring News.

"Двенадцатый "Вепрь" и тренер Эк вышли из пещеры и направляются в полевой госпиталь", — уточнили СМИ.

Спасатели называют эвакуированных детей кодовыми именами: "Лесной Вепрь 1", "Лесной Вепрь 2" и так далее, используя в кодовом обозначении название школы, в которой учатся подростки — "Академия Лесных Вепрей", и их футбольной команды.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. После почти десяти суток поисков их нашли живыми в пещере Тхам-Луанг. Выяснилось, что они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. В Таиланде сейчас сезон дождей.

Всех пострадавших доставляют в больницу города Чианграй, где они будут несколько дней проходить реабилитацию.