Нетаньяху допрашивают по делу о коррупции в его окружении, сообщили СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл — РИА Новости. Израильская полиция допрашивает премьер-министра Биньямина Нетаньяху в рамках дела о коррупционных связях его приближенных с руководством крупнейшей в стране телекоммуникационной компании "Безек", передает местное телевидение.
Глава правительства не является фигурантом так называемого "дела 4000", но считает его продолжением гонений на себя лично.
Следователи ищут доказательства того, что чиновники продвигали интересы "Безек" в обмен на благосклонное освещение деятельности Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
В полиции пока не комментируют сообщения СМИ. Предыдущий допрос состоялся около месяца назад.
Фигурантами "дела 4000" выступают бывший пресс-секретарь Нетаньяху Нир Хефец, экс-генеральный директор министерства связи Шломо Филбер, владелец "Безек" Шауль Элович вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными. Хефец и Филбер заключили сделку со следствием, получив статус "государственных свидетелей" и согласившись предоставить всю имеющуюся у них информацию в обмен на смягчение обвинений.
Сам Нетаньяху проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам, которые полиция уже передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабинета обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще многие годы руководить страной.